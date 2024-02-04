شاهد.. مواطنون في داغستان يخاطرون بحياتهم لإنقاذ 4 أشخاص من سيارة غارقة

أنقذ مواطنون 3 أطفال كانوا داخل سيارة سقطت في مياه قناة بمدينة محج قلعة في جمهورية داغستان الروسية صباح اليوم الأحد.

وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن مدرب الفنون القتالية المختلطة، عمره 23 عاما كان يقود سيارته وبرفقته 3 أولاد يتدربون عنده، عندما فقد سيطرته عليها، ما أدى إلى سقوطها في قناة.

وأفادت وزارة الصحة الإقليمية بأن حالة الطفلين (8 و12 عاما) خطيرة للغاية، حيث تم توصيلهما بجهاز التنفس الصناعي، في حين لم يتعرض المدرب وشاب آخر بالغ من العمر 14 عاما لأية إصابات.

وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا في ملابسات الحادث.

المصدر: وكالات