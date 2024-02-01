بوتين يهنئ البطريرك كيريل بالذكرى الـ15 لجلوسه على كرسي البطريركية (فيديو)

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا بالذكرى الـ15 لجلوسه على كرسي بطريركية الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية.

وقال بوتين خلال تهنئه البطريرك كيريل: "أهنئكم من كل قلبي بهذا العيد، ذكرى جلوسكم الـ15، وربما أنكم لم تشعروا كيف مرت هذه السنوات بهذه السرعة.. كل الشكر لكم على جهودكم المستمرة".

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بدوره شكر البطريرك كيريل الرئيس بوتين قائلا:"لقد تميزت هذه السنوات بمستوى عال جدا من العلاقات بين الكنيسة والدولة، والتي بفضلها استطعنا إنجاز ما كان من المستحيل تخيّل تحقيقه في الماضي، وهو افتتاح هذا الكم من الأبرشيات والكنائس والأديرة الجديدة في عموم البلاد. ولكن الأكثر أهمية هو العمل المكثف مع الشباب والأطفال، وهو ما كان محظورا لسنوات في روسيا".

وأضاف: "أشكركم بصدق على الدعم الذي تقدمونه لمواطني روسيا، وأود بشكل خاص أن أشير إلى الدعم المقدم لأبناء كنيستنا ودعمكم للمؤسسة الكنسية في البلاد".

وانتخب مجلس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في 27 يناير 2009 المتروبوليت كيريل بطريركا لموسكو وعموم روسيا، وفي 1 فبراير من نفس العام جلس على كرسي الكنيسة.

المصدر: RT