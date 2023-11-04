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منح البطريرك كيريل الجائزة الرئاسية لمساهمته في تعزيز وحدة الأمة الروسية

أخبار روسيا

منح البطريرك كيريل الجائزة الرئاسية لمساهمته في تعزيز وحدة الأمة الروسية
Sputnik
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم يمنح راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل الجائزة الرئاسية لمساهمته في تعزيز وحدة الأمة الروسية.

تم نشر المرسوم الخاص بذلك، على موقع المعلومات القانونية الرسمية للكرملين.

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وجاء في الوثيقة: "وبعد النظر في اقتراح مجلس شؤون العلاقات بين القوميات التابع لرئيس الدولة، قررت ما يلي: تخصيص جائزة رئاسية روسية للمساهمة في تعزيز وحدة الأمة الروسية في عام 2023 ومنح اللقب الفخري للحائز على الجائزة الرئاسية الروسية للمساهمة في تعزيز وحدة الأمة الروسية إلى بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، رئيس المنظمة العامة الدولية "مجلس الشعب الروسي العالمي" (غونديايف فلاديمير ميخائيلوفيتش)".

المصدر: نوفوستي

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