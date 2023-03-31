 
مباشر

البطريرك كيريل يدعو لزيادة تعداد السكان الروس: "الثروة الأكبر هي شعبنا"

أخبار روسيا

البطريرك كيريل يدعو لزيادة تعداد السكان الروس:
Sputnik
راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v1i9

شارك راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، رغبة مفوضية حقوق الطفل في روسيا بألّا "يتضاءل" الشعب الروسي، وأن الأمومة والطفولة أولوية وهي الموضوع الأهم بالنسبة لهذا البلد.

وقال البطريرك كيريل ذلك خلال اجتماع عقده مع المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا.

إقرأ المزيد
200 طفل روسي سيعودون إلى وطنهم من سوريا بعد التأكد من نسبهم بواسطة الفحوصات الطبية
200 طفل روسي سيعودون إلى وطنهم من سوريا بعد التأكد من نسبهم بواسطة الفحوصات الطبية

وأضاف البطريرك، بحسب فيديو لبداية الاجتماع، اليوم الجمعة، ونشره الموقع الإلكتروني للكنيسة الأرثوذكسية الروسية: "ليس لدى بلدنا رفاهية عدم العمل على زيادة تعداد سكانه، لقد كانت هذه القضية على جدول الأعمال بشكل دائم، خصوصا وأن إمكانيات الدولة كبيرة جدا، وهناك الكثير يمكن قوله عن الأراضي والموارد والكثير من الأشياء المتوافرة، إلّا أن الثروة الأكثر أهمية هي شعبنا. نرجو الله أن لا يتناقص شعبنا، بل أن نصبح أكثر عددا، وأن تتعزّز صحة شعبنا، ولكن الصحة بالطبع تبدأ من المرأة، من مفهوم الأمومة، والطفولة."

وأكد كيريل أن ما تقوم بإنجازه المفوضة الرئاسية بيلوفا، هو، بمعنى ما، "الموضوع ذو الأهمية الأكثر وله الأولوية" بالنسبة لمصير الشعب والدولة في روسيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا