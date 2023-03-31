البطريرك كيريل يدعو لزيادة تعداد السكان الروس: "الثروة الأكبر هي شعبنا"

شارك راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، رغبة مفوضية حقوق الطفل في روسيا بألّا "يتضاءل" الشعب الروسي، وأن الأمومة والطفولة أولوية وهي الموضوع الأهم بالنسبة لهذا البلد.

وقال البطريرك كيريل ذلك خلال اجتماع عقده مع المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا.

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وأضاف البطريرك، بحسب فيديو لبداية الاجتماع، اليوم الجمعة، ونشره الموقع الإلكتروني للكنيسة الأرثوذكسية الروسية: "ليس لدى بلدنا رفاهية عدم العمل على زيادة تعداد سكانه، لقد كانت هذه القضية على جدول الأعمال بشكل دائم، خصوصا وأن إمكانيات الدولة كبيرة جدا، وهناك الكثير يمكن قوله عن الأراضي والموارد والكثير من الأشياء المتوافرة، إلّا أن الثروة الأكثر أهمية هي شعبنا. نرجو الله أن لا يتناقص شعبنا، بل أن نصبح أكثر عددا، وأن تتعزّز صحة شعبنا، ولكن الصحة بالطبع تبدأ من المرأة، من مفهوم الأمومة، والطفولة."

وأكد كيريل أن ما تقوم بإنجازه المفوضة الرئاسية بيلوفا، هو، بمعنى ما، "الموضوع ذو الأهمية الأكثر وله الأولوية" بالنسبة لمصير الشعب والدولة في روسيا.

المصدر: تاس