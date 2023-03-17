200 طفل روسي سيعودون إلى وطنهم من سوريا بعد التأكد من نسبهم بواسطة الفحوصات الطبية

صرحت مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا بأن وثائق 200 طفل روسي من المفترض إخراجهم من سوريا إلى روسيا، جاهزة، مضيفة أنه من المخطط إخراجهم في عدة مجموعات.

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وقالت في حديث لوكالة "نوفوستي": "بالطبع أهم شيء هو أننا اتفقنا على إخراج 200 طفل آخر وهم في أعمار مختلفة، لأن وثائقهم جاهزة. قد أجرينا فحوصات طبية لتأكيد حقيقة أن المواطنين الروس هم أجدادهم ووثائق هؤلاء الأطفال جاهزة بالفعل. واتفقنا على إخراج هذه المجموعة من الأطفال".

وأضافت أن عملية إخراج 200 شخص في آن واحد ستكون أمرا صعبا. وأوضحت: "أعتقد أننا سنقسمهم إلى عدة مجموعات، سنقوم بذلك في القريب العاجل".

وأفادت المسؤولة الروسية، سابقا، بالتوصل إلى اتفاق مع الجانب الكردي في سوريا بشأن إعادة 200 طفل روسي آخر إلى روسيا في المستقبل القريب. وقد تم مؤخرا بوساطتها نقل 56 طفلا روسيا من سوريا إلى موسكو.

المصدر: نوفوستي