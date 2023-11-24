بوتين يوجه طلبا للذكاء الاصطناعي (فيديو)

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الذكاء الاصطناعي أن يبتكر قصة خيالية للعام الجديد.

جاء ذلك خلال مشاركة بوتين في مؤتمر "رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي"، حيث طلب الرئيس من الكومبيوتر أن يبتكر له قصة خيالية عن العام الجديد، خلال تفقده للمعرض الذي تم تنظيمه في أجنحة المعرض.

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وبالفعل، وخلال دقائق معدودة، قام الكومبيوتر بابتكار قصة بدأها كالمعتاد: "كان يا مكان، في سالف العصر والأوان...".

وقد اطلع الرئيس على بعض أجنحة المعرض: "الثورة في الذكاء الاصطناعي الابتكاري"، "ابتكار النصوص"، "ابتكار الصور"، "ابتكار الفيديو" وغيرها. وتم عرض إنجازات الذكاء الاصطناعي على الرئيس في مختلف المجالات، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي توليد صور وفيديوهات وصوت وإنشاء قصص وحكايات خرافية وتعليم تلاميذ المدارس ورسم لوحات بأسلوب فنانين مختلفين وتوليد فرضيات كجزء من البحث العلمي.

المصدر: RT