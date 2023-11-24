روسيا تطلق قمرا عالي الدقة لرصد الأرض

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد عالي الدقة، مخصص لرصد واستشعار الأرض عن بعد.

وحول الموضوع قال نائب المدير العام للمجمعات والأنظمة الفضائية في المؤسسة، ميخائيل خايلوف:"الاستعدادات جارية لإطلاق قمر روسي عالي الدقة لاستشعار الأرض عن بعد، هذا القمر هو رابع أقمار Resurs-P الروسية، لكن عملية الإطلاق لن تنفذ نهاية العام الجاري كما كان مخططا، بل بداية عام 2024".

وفي يونيو الماضي أشار رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف إلى أن القمر المذكور من المحتمل أن يطلق نهاية العام الجاري، لكن نائب إدارة المجمعات والنظم الفضائية في الوكالة، فاليري زايتشكو أشار في أكتوبر إلى أن عملية الإطلاق قد تؤجل إلى مطلع العام القادم.

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وذكرت وسائل إعلام روسية أن القمرين رقم 4 و5 من أقمار Resurs-P من المفترض أن يتم إرسالهما إلى مدارات الأرض بواسطة صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1b، سيطلق من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان.

وتطور روسيا أقمار Resurs-P لتكون أقمار استشعار عن بعد تستخدم للأغراض المدنية، وتعتمد المعلومات التي تقدمها هذه الأقمار في وضع الخرائط، كما يتم الاعتماد عليها في مراقبة الغطاء النباتي وأماكن استخراج المعادن والنفط.

المصدر: فيستي