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حريق في منشأة للطاقة في بيلغورود الروسية

أخبار روسيا

حريق في منشأة للطاقة في بيلغورود الروسية
Sputnik
صورة أرشيفية
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أفاد فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية، باشتعال النيران في إحدى منشآت الطاقة في منطقة بيلغورود، دون أن يصاب أحد بأذى.

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وكتب فلادكوف عبر "تلغرام" فجر اليوم الاثنين: "إحدى منشآت الطاقة تشتعل في منطقة بيلغورود.. ليس هناك إصابات ولم يحدث انقطاع للتيار الكهربائي عن المستهلكين"، مضيفا أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.

وأشار غلادكوف إلى أن الحريق تسبب فيه، حسب المعلومات الأولية، إلقاء عبوة ناسفة من طائرة بدون طيار.

وتتعرض مناطق حدودية في بيلغورود في الأيام الأخيرة لغارات مكثفة من قبل مسلحين أوكرانيين، أدت إلى وقوع أضرار مادية وضحايا بين المدنيين، وبدأت السلطات بإجلاء سكان بعض القرى والبلدات الحدودية فيما تتصدى قوات الأمن والجيش لهجمات العدو.

المصدر: RT

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