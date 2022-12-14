وول ستريت جورنال: القائمة الجديدة للعقوبات الأمريكية قد تشمل عددا من الأعضاء في الحكومة الروسية

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن القائمة الجديدة للعقوبات الأمريكية قد تشمل عددا من الأعضاء في الحكومة الروسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن "العديد من أعضاء الحكومة الروسية سيقعون أيضا تحت العقوبات".

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن إجراءات تقييدية أمريكية جديدة ضد روسيا يوم غد الخميس.

هذا وقد اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وجاء في بيان لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الحزمة الجديدة من المخطّط أن تتضمن توسيع قائمة العقوبات الشخصية، حيث ستضاف إليها أسماء نحو 200 من الأفراد والكيانات من روسيا، ومؤسسات مجمع الصناعات العسكرية الروسية، وأحزاب سياسية، ومسؤولون عسكريون وأعضاء في مجلسي الدوما والاتحاد ووزراء وحكام أقاليم.

المصدر: نوفوستي