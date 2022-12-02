بوتين يعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الروسي

عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا طارئا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، بحث فيه جملة من القضايا الملحة، تصدّرها تطوير كفاءات الكوادر اللازمة لتعزيز الأمن المعلوماتي في روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "بحث الرئيس بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن اليوم الجمعة، جملة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والدولية".

وأضاف: "بين القضايا التي بحثها الاجتماع، تعزيز كفاءة الكوادر اللازمة لضمان أمن المعلوماتية في روسيا، حيث تصدرت هذه القضية مواضيع البحث".

المصدر: نوفوستي