ستولتنبرغ حول خيرسون: علينا أن نترقب كيف ستتطور الأوضاع على الأرض خلال الأيام القادمة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أن "علينا أن نترقب كيف ستتطور الأوضاع على الأرض خلال الأيام القادمة" بشأن التطورات في خيرسون.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أصدر أوامره في 9 نوفمبر، بسحب القوات المسلحة الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث سيقيم الجنود خط دفاع على الضفة اليسرى للنهر.

وقال ستولتنبرغ "لقد تلقينا معلومات عن انسحاب روسيا من خيرسون. والآن علينا أن نترقب كيف ستتطور الأوضاع على الأرض خلال الأيام القادمة، لكن من الواضح تماما أن روسيا تتعرض لضغوط قوية"، بحسب زعمه.

المصدر: FNA