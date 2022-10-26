بعد روسيا.. رئيس غينيا بيساو يزور أوكرانيا

أعلن فلاديمير زيلينسكي يوم الأربعاء أن رئيس غينيا بيساو، أمارو سيسوكو إمبالو، الذي زار موسكو هذا الأسبوع، وصل في زيارة إلى أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في قناته على تيليغرام :"لقد أصبح رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو أول زعيم دولة إفريقية يزور بلادنا بعد 24 فبراير. يسعدني أن أرحب بكم في أوكرانيا".

وكان رئيس غينيا بيساو قد وصل إلى روسيا في زيارة رسمية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعرب خلال المحادثات التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في عودة الحوار بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي