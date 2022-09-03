ماتفيينكو: يجب توسيع التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

دعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، إلى توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ورفع الحوار بين الساسة إلى مستوى جديد.

وكتبت ماتفيينكو في رسالة لها بمناسبة يوم التضامن في مكالحة الإرهاب: "يجب توسيع التعاون الدولي وتبادل الخبرة ورفع الحوار بين الساسة والزعماء الدينيين وممثلي المجتمع المدني إلى مستوى جديد نوعيا. لا يمكن مواجهة الإرهاب وإنشاء حاجز ثابت أمام إيديولوجية الإرهاب والتطرف إلا بجهود مشتركة".

وأضافت أن مكافحة الإرهاب تتطلب أقصى قدر من الاهتمام والإجراءات الحاسمة، مشيرة إلى أن مواجهة الإرهاب والتطرف في روسيا تعد واحدة من أهم مهام ضمان الأمن على مستوى الدولة.

وأوضحت: "من المهم جدا أن يكون لدينا اليوم التقييم الواضح والموقف الثابت من هذا الشر الاجتماعي الذي يتحدى الحضارة الحديثة ويعيق حياة الناس ويلحق ضررا بالتراث الروحي والثقافي للبشرية".

وذكرت المسؤولة أن "روسيا شهدت أكثر من هجوم إرهابي وحشي. لن ننسى أبدا احتجاز الرهائن في بيسلان وبودينوفسك وموسكو، وتفجير القطارات والمباني السكنية والهجمات الإرهابية في فولغوغراد وغروزني وسان بطرسبرغ وفي مترو أنفاق العاصمة ومطار دوموديدوفو. جلبت هذه المآسي المعاناة والحزن التي ستبقى إلى الأبد مع عائلات وأصدقاء الضحايا".

المصدر: تاس