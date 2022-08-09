تحرير مصنع كناوف من قبضة النازيين الأوكرانيين في مدينة سوليدار في دونيتسك

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن تحرير مصنع كناوف في مدينة سوليدار بجمهورية دونيتسك من قبضة التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

ونشر قديروف فيديو للقائم بأعمال قائد قوات "أحمد" الشيشانية الروسية يقول فيه إن

"العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس تسير كالمعتاد".

وأضاف أن "قوات أحمد الخاصة وقوات الفيلق الثاني في جمهورية لوغانسك نجحت في تطهير المناطق التي تسيطر عليها جماعة (ستيبان) بانديرا". النازية.

وأشار إلى أن "القوات المتحالفة سيطرت على مصنع كناوف في مدينة سوليدار".

وتابع أن "مقاتلينا يتقدمون بشكل منهجي من خلال قتال كفؤ ومتأني إلى الأراضي المحتلة، مما يجبر العدو على ترك مواقعه المحصنة".

وأردف قوله: "لن يمر وقت طويل لتحرير جمهورية دونيتسك، والجيش يتحرك بثبات في هذا الاتجاه".







المصدر: RT