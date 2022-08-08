واشنطن بصدد إصدار تأشيرات للافروف والوفد المرافق له المتوجه لأسبوع الأمم المتحدة رغم العقوبات

أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد إصدار تأشيرات دخول لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له إلى جلسات أسبوع الأمم المتحدة، وذلك رغم فرض العقوبات.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم إصدار تأشيرات للافروف وأعضاء الوفد الروسي الآخرين المشاركين في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى إن "الولايات المتحدة تأخذ الالتزامات حيال التأشيرات في هذا السياق على محمل الجد كجزء من اتفاق مبرم مع الأمم المتحدة، لأن مقر المنظمة يقع في نيويورك".

وفي 25 فبراير فرضت الولايات المتحدة عقوبات على لافروف.

المصدر: "تاس"