أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 400 عسكري أوكراني، إضافة إلى 130 عنصر مسلح من القوميين المتطرفين بضربات فائقة الدقة من القوات الجوية الفضائية التابعة للجيش الروسي.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ونتيجة للضربات الجوية بأسلحة فائقة الدقة على مواقع اللواء الآلي رقم 92، بالقرب من مدينة خاركوف، تم تحييد ما يصل إلى 130 عسكريا و13 عربة مصفحة.

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كما أصيبت نقطة انتشار مؤقتة لوحدات لواء الهجوم رقم 95، المحمولة جوا، في منطقة قرية "كونستانتينوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتمت تصفية ما يصل إلى 400 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية هناك، بالإضافة إلى 20 وحدة من المعدات العسكرية.

ونتيجة للعمليات الهجومية النشطة للقوات الروسية إلى جانب القوات المسلحة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في مناطق قرى "سوليدار" و"أرتيوموفسك" و"أفدييفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية فقدت وحدات المشاة الآلية أرقام 54 و56 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قدرتها القتالية بعد تكبدها خسائر فادحة، وتركت مواقعها.

كما يواصل طيران العمليات التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية قصف المنشآت العسكرية الأوكرانية، وخلال الـ 24 ساعة الماضية تم استهداف موقعين للقيادة، بما في ذلك اللواء رقم 95 المحمول جوا في منطقة قرية "كونستانتينوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتشكيل القوميين المتطرفين في منطقة قرية "ترنوفاتو" بمنطقة زابوروجيه، وكذلك نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 194 مقاطعة.

كما تم تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية بالقرب من قرية "نوفوإيفانوفا" بمنطقة زابوروجيه، ومرفق تخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من محطة سكك حديد "زابوروجيه-2".

وكجزء من مكافحة سلاح المدفعية الأوكراني، فقد تم تدمير ثلاث فصائل من راجمات "غراد" وأربع فصائل من مدافع الهاوتزر "دي-30" في مواقع إطلاق النار بقرى "لاستوتشكينا" و"بيتروفسكويه" و"أفدييفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 مسيرات في مناطق قرى "أندرييفكا" و"دروجنويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"إيزيوم" و"دميتروفكا" بمنطقة خاركوف.

علاوة على ذلك، فقد تم اعتراض خمس قذائف من راجمات الصواريخ في مناطق قرى "دروجنويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"سولنيتشنويه" و"موزيكوفكا" بمنطقة خيرسون.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

261 طائرة

145 مروحية

1673 طائرة بدون طيار

361 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

4244 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

786 راجمة صواريخ متعددة

3251 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

4696 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية