"ميرور": تصريح بوتين حول "سلاح رهيب" للأسطول الروسي أثار الذعر في بريطانيا

أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العرض البحري في عيد الأسطول الروسي عن سلاح رهيب للبحرية اليوم، أثار الذعر في المملكة المتحدة.

وقال كاتب المقال في الصحيفة دوغلاس بيشينت إن بوتين "وجه تهديدا مخيفا"، مشيرا إلى أن البحرية الروسية ستتلقى صواريخ "زركون" تفوق سرعتها سرعة الصوت تزيد عن 10 آلاف كيلومتر في الساعة.

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ولفت إلى إعلان بوتين أن الفرقاطة الأدميرال "غورشكوف" ستكون أول سفينة مجهزة "بسلاح رهيب".

وأضاف أن "السفن الحربية التي تحمل مثل هذه الصواريخ ستكون مشكلة كبيرة للقوات البريطانية".

وتابع أن "صاروخ زركون يتحرك بسرعة أكبر بتسعة أضعاف من سرعة الصوت".

وشدد على أن "روسيا أجرت العديد من عمليات إطلاق هذا الصاروخ من السفن الحربية والغواصات خلال العام الماضي".

وأكد أن الصاروخ بهذه السرعة العالية سيصل إلى لندن في حوالي خمس دقائق.



المصدر: LENTA.RU