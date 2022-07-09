المفتي الأعلى لروسيا: السلام غير ممكن في الوقت الذي يرهب فيه النازيون دونباس

أعلن المفتي الأعلى لروسيا، طلعت تاج الدين، أن النازيين أرهبوا سكان دونباس لمدة أطول بمقدار مرتين مما كان عليه الحال خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

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وقال خلال الخطبة الاحتفافية بمناسبة عيد الأضحى في مسجد الجامع بمدينة أوفا الروسية: "في حين تجري فيه وحدات النازيين منذ مدة 8 سنوات - وهذا هو ضعف مدة الحرب الوطنية العظمى - سفك دماء وإبادة جماعية بشكل منهجي في أراضي دونباس... لا تزال الحياة الهادئة هناك أمرا مستحيلا. واللامبالاة أمر غير مقبول! لن تكون حياة سلمية هناك".

وأشار المفتي إلى أن ذلك يحدث بمساعدة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية وبتساهل من الدول الغربية.

وأضاف: "نفتخر بوطننا روسيا وزعيمها الوطني فلاديمير بوتين، ونؤيد النهج المدروس لتعزيز استقلال وازدهار وطننا والسلام والعدالة والازدهار في العالم كله. نصلي من أجل جميع المحاربين والمدافعين الموثوق بهم عن وطننا، خاصة لأولئك الذين يؤدون واجبهم المقدس أمام الوطن أثناء إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا من أجل حماية السكان المدنيين في دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وإزالة تهديد عودة النازية لهذه المنطقة التي عانت كثيرا".

وتابع: الله لن يدمر العالم ما دام فيه شاكرون له".

المصدر: نوفوستي