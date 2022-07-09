مفتي روسيا: قدرة تطوير التعاون بين روسيا والدول العربية هائلة

أعلن رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، المفتي رافيل عين الدين، أن قدرة تطوير التعاون بين روسيا وبلدان العالم الإسلامي وإفريقيا هائلة.

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وقال خلال خطبة احتفالية للمؤمنين بمناسبة عيد الأضحى، اليوم السبت: "يتواجد اليوم في قاعة مسجد موسكو الجامع في صلاة عيد الأضحى سفراء لبلدان العالم العربي الإسلامي الذين ينقلون التحيات وأطيب التمنيات من القادة السياسيين لدولهم والمؤمنين المقيمين في هذه البلدان. ونعبر عن ثقتنا بأن قدرة تعزيز الصداقة والتعاون بين روسيا وبلدان العالم الإسلامي والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا هائلة، وتطويرها أمر ضروري".

ولفت إلى أنه ظهرت اليوم في روسيا نزعة ثابتة لنمو الثقة المتبادلة والاحترام بين مختلف الشعوب والطوائف الدينية.

المصدر: تاس