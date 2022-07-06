 
مباشر

زاخاروفا: ندعو الغرب للكف عن ترهيب العالم وإيهامه بـ"تهديد كيميائي" من روسيا

أخبار روسيا

زاخاروفا: ندعو الغرب للكف عن ترهيب العالم وإيهامه بـ
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdkj

دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الغرب إلى عدم ترهيب المجتمع الدولي بـ"تهديد كيميائي" من روسيا، وعدم تسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت زخاروفا في تصريح خلال الدورة الـ100 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن "موسكو تطالب الدوائر السياسية في الدول الغربية بالتوقف عن ترهيب المجتمع الدولي بـ"تهديد كيميائي" من روسيا لا أساس له".

إقرأ المزيد
زاخاروفا ترد على المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بمقطع من أغنية:
زاخاروفا ترد على المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بمقطع من أغنية: "أعطني إشارة.. افعل ذلك مرة أخرى"

وأضافت: "مرة أخرى يظهر الحلفاء الأوروبيون الأطلسيون بقيادة الولايات المتحدة  موقفا مدمرا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتمثل بزيادة تسييس أنشطة هذه المنظمة متعددة الأطراف".

وتابعت: "ليس فقط سوريا، بل إن روسيا أيضا تتعرض لهجمات مسعورة باتهامات لا أساس لها بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وتابعت: "عدا عن التلميحات التي تم الإعراب عنها سابقا حول "قضية سكريبال" و"تسميم" أليكسي نافالني المزعوم، هناك اتهامات بالتحضير لاستخدام مواد كيميائية سامة أو أسلحة كيميائية من قبل روسيا ودونيتسك ولوغانسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأردفت قولها إن "كل هذا يحدث على خلفية تلقي معلومات موثوقة بشكل شبه يومي حول الاستفزازات الكيمائية والتخريب في منشآت الصناعات الكيمائية التي أعدها النازيون الأوكرانيون الفاشيون في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا".

وتابعت: "على الرغم من ذلك، فإن نظام كييف لا زال يتهم روسيا باستخدام الموضوع "الكيميائي"، وهو أمر لا أساس له".

وختمت: "من المستحيل عدم رؤية العواقب الخطيرة للوضع عندما يتم التساهل مع نظام كييف في ارتكاب أبشع الجرائم، سواء باستخدام الأسلحة الكيميائية أو المواد الكيميائية الخطرة، التي يمكن أن يؤدي إلى تسربها إلى وفيات جماعية وتلوث المنطقة لفترات طويلة ".

 

المصدر: "نوفوستي" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)