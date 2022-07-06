زاخاروفا ترد على المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بمقطع من أغنية: "أعطني إشارة.. افعل ذلك مرة أخرى"

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية عن شروط للقاء بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي بكلمات لبريتني سبيرز وأخرى لها.

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وكان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكي نيد برايس قد صرحت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تود "أن تقدم روسيا سببا لعقد اجتماع ثنائي" بين لافروف وبلينكن، لكن هذا ليس الوقت المناسب لذلك، في حين أفادت وزارة الخارجية الروسية من جانبها بأنه لا يجري التحضير لعقد اجتماع وزاري على هامش اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وكتبت زاخاروفا على حسابها في موقع "تلغرام" معلقة على هذا التصريح بقولها: "نيد، تصريحك هذا يشبه كلمات من أغنية بريتني سبيرز "مرة أخرى، يا جميلي"، ونقلت أسطرا من الأغنية.

وفي المقطع المذكور، يترنم المؤلف مرددا: "الوحدة تقتلني"، ويتابع النص قائلا: "حين لا أكون معك، أصاب بالجنون، أعطني إشارة، افعل ذلك مرة أخرى".

ومن عندها أضافت كلمات لأغنية باللغة الإنجليزية كانت ألفتها في وقت سابق تقول: "يونيو اقترب من نهايته، سلطتك تضعف، وأنا أطير بعيدا عن هذا الكذب".

المصدر: نوفوستي