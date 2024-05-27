مصور يعلن مقاضاة نجم الأهلي المصري تطاول عليه بالشتم

أعلن المصور الصحفي أسامة دياب نيته مقاضاة إمام عاشور، نجم الأهلي المصري على خلفية تطاول الأخير عليه وشتمه في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام أسامة دياب أولا بكتابة منشور يطالب فيه برحيل ياسين حافظ، لاعب فريق الزمالك مواليد 2005، بعد احتفاله بإمام عاشور وتتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر ياسين عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام" صورة لإمام عاشور وهو يحتفل بلقب دوري أبطال إفريقيا، وعلق: "أحسن لاعب في إفريقيا والله".

وياسين حافظ هو أيضا شقيق زوجة إمام عاشور.

الأمر الذي تسبب في إثارة حفيظة الجماهير، وبالتالي اتخذت الإدارة البيضاء قرارا بالاستغناء عن اللاعب الشاب.

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ويبدو أن ما كتبه المصور الصحفي، أثار أيضا حفيظة إمام عاشور، والذي كال السباب والشتائم ضد أسامة دياب، والذي علق على ما كتبه نجم الأهلي، قائلا: "مصر دولة القانون وسيتم التعامل مع صاحب هذا البوست بالشكل القانوني".

وظهر اسم ياسين حافظ من قبل، عقب الأزمة التي حدثت بعد رحيل إمام عاشور إلى الأهلي، حيث كان شقيق زوجة عاشور على وشك الرحيل من القلعة البيضاء، قبل أن تقرر إدارة النادي استمراره.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه بمجموع مبارتيه أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، إذ انتهت مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم الفريق الأحمر موقعة القارة بهدف دون رد.

المصدر:"وسائل إعلام"