قال رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي إن "تركيع روسيا" وهم وخيال باطل لا يتحقق لرئيس إستونيا آلار كاريس، مشيرا إلى أنها متاجرة بـ"الرسوفوبيا" بين جيل الشباب الأوروبي.

وأضاف لوكالة "نوفوستي": إن تركيع روسيا وهم لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع عند الرئيس الإستوني، في حين أضحت المتاجرة بالرسفوبيا بين جيل الشباب الأوروبي وهما فصاميا يأخذ طابع الهوس".

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وأردف: "على خلفية إخفاقات المجلس الحربي الأوكراني في ساحة المعركة، فإن مثل هذه التصريحات تبدو وكأنها سكرات الموت وانفصال عن الواقع".

وسبق للرئيس كاريس أن قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الفنلندية Yle إنه سيبذل كل ما في وسعه لمحاولة "تركيع روسيا وبوتين"، وبعد ذلك، حسب رأيه، "يمكن أن تبدأ مفاوضات جادة لإنهاء النزاع في أوكرانيا"، دون أن يوضح الطريقة التي ينوي من خلالها القيام بذلك.

ولفت سلوتسكي إلى أن المفاوضات، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا، لن تكون ممكنة إلا إذا تم أخذ الوضع الحقيقي على "الأرض" في عين الاعتبار، و"من الواضح أنه ليس لصالح مغتصب السلطة زيلينسكي".

المصدر: نوفوستي