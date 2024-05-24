شروط روسيا للتفاوض مع أوكرانيا.. أساسها الوضع على الأرض

مؤكدا استعداد روسيا لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن العودة للحوار يجب أن تكون انطلاقا من الوقائع على الأرض والتفاهمات السابقة التي توصل إليها الجانبان

في إسطنبول ومينسك، في هذا السياق أوضح بوتين أن روسيا لم ترفض الحوار في أي وقت وكان هناك اتفاق قبل أن تتراجع عنه كييف بسبب تدخل لندن، وفي تعليقه على ما يسمى مؤتمر السلام في زيوريخ السويسرية أكد الرئيس بوتين أن موسكو تنطلق في مواقفها من حقيقة أن زيلينسكي لم يعد الممثل الشرعي لأوكرانيا بعد انتهاء ولاياته وأن مؤتمر سويسرا مجرد محاولة لإعادة تأهيله. فما هي فرص استئناف عملية التفاوض؟ وما هي أبرز المعيقات؟ وما احتمال توسع رقعة التصعيد بعد استهداف القوات الأوكرانية مدنا روسية بأسلحة أمريكية؟

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