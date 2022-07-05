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واشنطن: على روسيا أن توفر مناسبة للقاء بلينكن مع لافروف

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واشنطن: على روسيا أن توفر مناسبة للقاء بلينكن مع لافروف
Sputnik PAVEL BEDNYAKOV
صورة من الأرشيف
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ترغب في أن توفر روسيا مناسبة معينة لعقد لقاء بين وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والروسي سيرغي لافروف.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "نود أن توفر روسيا مناسبة لعقد لقاء ثنائي مع الوزير لافروف".

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وأضافت الخارجية الأمريكية أن "الوقت ليس مناسبا" لعقد لقاء بين بلينكن ولافروف على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في إندونيسيا.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت أنها لا تخطط للقاء بلينكن ولافروف على هامش الاجتماع المذكور، الذي سيعقد في جزيرة بالي يومي 7 و8 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي

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