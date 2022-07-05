موسكو: نقلنا مناشدات بريطانيا حول مرتزقيها المحكومين بالإعدام إلى دونيتسك

أعلن سفير روسيا لدى لندن أندريه كيلين أن بريطانيا لا تبحث قضية مرتزقيها المحكومين بالإعدام في دونيتسك، بل ناشدت سفارة روسيا حول مصيرهم، حيث نقلت موسكو هذه المناشدات إلى دونيتسك.

وقال كيلين في تصريح لقناة "روسيا 24" حول المرتزقة البريطانيين المحكومين بالإعدام في دونيتسك: "لا يوجد شيء عمليا في هذا الشأن، لقد تم توجيه مناشدات إلينا تحملنا المسؤولية عن مصائرهم واستمرار اعتقالهم".

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وتابع: لقد أعدنا توجيه هذه المناشدات إلى دونيتسك".

وأضاف: "أوضحنا بالتفصيل أن الأمر لا يتعلق بقضائنا إنما هذا اختصاص جمهورية دونيتسك".

وتابع أن: "وسائل الإعلام تكتب عن هذا الأمر، فهي قلقة حول مصير المرتزقة البريطانيين، لكن في الوقت الحالي تحاول الحكومة البريطانية إجراء حوار مع كييف في هذا الإطار".

المصدر: "نوفوستي"