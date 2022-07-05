 
مباشر

موسكو: نقلنا مناشدات بريطانيا حول مرتزقيها المحكومين بالإعدام إلى دونيتسك

أخبار روسيا

موسكو: نقلنا مناشدات بريطانيا حول مرتزقيها المحكومين بالإعدام إلى دونيتسك
Sputnik
المرتزقة البريطانيون في دونيتسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/td94

أعلن سفير روسيا لدى لندن أندريه كيلين أن بريطانيا لا تبحث قضية مرتزقيها المحكومين بالإعدام في دونيتسك، بل ناشدت سفارة روسيا حول مصيرهم، حيث نقلت موسكو هذه المناشدات إلى دونيتسك.

وقال كيلين في تصريح لقناة "روسيا 24" حول المرتزقة البريطانيين المحكومين بالإعدام في دونيتسك: "لا يوجد شيء عمليا في هذا الشأن، لقد تم توجيه مناشدات إلينا تحملنا المسؤولية عن مصائرهم واستمرار اعتقالهم".

إقرأ المزيد
جونسون يبحث مع زيلينسكي مصير المرتزقة البريطانيين المحكومين بالإعدام في دونيتسك
جونسون يبحث مع زيلينسكي مصير المرتزقة البريطانيين المحكومين بالإعدام في دونيتسك

وتابع: لقد أعدنا توجيه هذه المناشدات إلى دونيتسك".

وأضاف: "أوضحنا بالتفصيل أن الأمر لا يتعلق بقضائنا إنما هذا اختصاص جمهورية دونيتسك".

وتابع أن: "وسائل الإعلام تكتب عن هذا الأمر، فهي قلقة حول مصير المرتزقة البريطانيين، لكن في الوقت الحالي تحاول الحكومة البريطانية إجراء حوار مع كييف في هذا الإطار".

 

المصدر: "نوفوستي" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)