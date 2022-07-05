جونسون يبحث مع زيلينسكي مصير المرتزقة البريطانيين المحكومين بالإعدام في دونيتسك

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مصير المرتزقين البريطانيين أيدن أسلين، وشون بينر، المحكومين بالإعدام في دونيتسك الشعبية.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيانه: "بحث القادة وضع المقاتلين الأوكرانيين من أصل بريطاني والذين أسرتهم القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة".

وأدين البريطانيان أيدن أسلين وشون بينر، وكذلك المغربي سعدون إبراهيم في وقت سابق، بـ"القتال في صفوف المرتزقة للاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

المصدر: نوفوستي