شولتس: هدف الغرب بأوكرانيا عدم انتصار موسكو ووضع أهداف أخرى سيكون خطأ لأن روسيا قوة نووية

أشار المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى أن هدف الغرب في أوكرانيا عدم خروج موسكو منتصرة، لافتا إلى أن وضع أي أهداف أخرى سيكون خطأ على ضوء أن روسيا قوة نووية.

وفي تصريح لقناة RTL الألمانية، قال شولتس: "علينا أن نقلق حيال تصعيد الحرب (في أوكرانيا) لكن هذا لا ينبغي أن يشلنا، ويجب أن نكون قادرين على اتخاذ قرارات معقولة وواعية وجريئة ذكية للغاية".

إقرأ المزيد

ولدى سؤاله عن أهداف الغرب في أوكرانيا، أجاب: "لا يجب أن تخرج روسيا منتصرة من هذا الصراع، لكن تحديد أهداف أخرى سيكون خطأ في ضوء حقيقة أن روسيا قوة نووية".

ودعا روسيا إلى سحب قواتها من أراضي أوكرانيا.

المصدر: "تاس"