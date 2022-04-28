الأمن الروسي يحتجز جنديا أوكرانيا كان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي في القرم

احتجز جهاز الأمن الفدرالي الروسي جنديا من مشاة البحرية الأوكرانية كان يخطط، بأمر من فوج "آزوف" الأوكراني المتطرف لتنفيذ عمل إرهابي في مركز تجاري بمدينة سيمفيروبول بشبه جزيرة القرم.

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ونقلت وكالة "تاس" عن مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي عملا إرهابيا في شبه جزيرة القرم. ونتيجة للتدابير المتخذة تم احتجاز أحد سكان المنطقة المولود في عام 1988 ، وهو جندي سابق في قوات مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومؤيد للنازية الجديدة، وكان يعد بناء على تعليمات من القوميين من فوج "آزوف" لتنظيم انفجار وحرق متعمد في أحد مراكز التسوق والترفيه في سيمفيروبول".

وأضاف المركز أنه عثر لدى الإرهابي على عبوة ناسفة يدوية الصنع ومكونات لتصنيع المتفجرات، وعلى كتب وأدبيات متطرفة، ومواد خاصة بالتشكيلات القومية الأوكرانية. وتابع: "تم العثور في وسائل الاتصال المستخدمة من قبله على مراسلات مع متطرفين أوكرانيين، تتضمن مناقشة الهجوم الإرهابي المخطط له".

ويواجه المشتبه به تهما بالتخطيط لتنفيذ عمل إرهابي، والشراء غير الشرعي لمواد تستخدم في صنع متفجرات، وتخزين عبوات ناسفة.

المصدر: تاس