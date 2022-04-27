الأمن الروسي يعتقل اثنين من أنصار النازيين الأوكرانيين أثناء تحضيرهما لعمل تخريبي

أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي عملا تخريبيا ضد منشأة نقل في مقاطعة بيلغورود، واعتقل مواطنين روسيين كانا يستعدان لتنفيذه.

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وأوضح مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن المعتقلين الاثنين هما من أنصار القوميين المتطرفين الأوكرانيين، وقد أرسلا بيانات عن الجنود الروس إلى الموقع الأوكراني "ميروتفوريتس".

وأفاد الأمن الفيدرالي الروسي أن "جهاز الأمن الفيدرالي في بيلغورود، اعتقل اثنين من المواطنين الروس المؤيدين للنازية الأوكرانية، أثناء استعدادهما لارتكاب أعمال تخريبية في أحد مرافق البنية التحتية للنقل في مقاطعة بيلغورود"، القريبة من الحدود الأوكرانية، كما ثبت أن "هذين الشخصين أرسلا إلى الموقع الأوكراني، ميروتفوريتس، معلومات عن جنود القوات المسلحة للاتحاد الروسي الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة"، مضيفا أن المشتبه بهما يدليان باعترافات مفصلة.

المصدر: تاس