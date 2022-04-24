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طائرة روسية تجلي دبلوماسيين "غير مرغوب فيهم" بالاتحاد الأوروبي عبر بلغاريا

أخبار روسيا

طائرة روسية تجلي دبلوماسيين
Globallookpress
طائرة مدنية روسية
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أفادت وسائل إعلام بلغارية بأن السلطات وافقت على عبور طائرة حكومية روسية أجلت عددا من الدبلوماسيين الروس "غير المرغوب فيهم" في الاتحاد الأوروبي من بلغراد عبر أجوائها.

وأفادت وكالة BGNES نقلا عن مصدر في الحكومة البلغارية بأن "بلغراد سمحت بتحليق طائرة تابعة للحكومة الروسية كانت تجري مهمة إنسانية فوق أراضي الجمهورية".

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وأضافت أن الطائرة "نقلت الدبلوماسيين الروس الذين أعلنت عدد من الدول الأوروبية أنهم غير مرغوب فيهم، من العاصمة الصربية بلغراد إلى وطنهم".

ويفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على رحلات الطائرات الروسية فوق أراضيه، فيما ردت روسيا بحظر جوابي يمنع تحليق طائرات الدول غير الصديقة في أجواء روسيا الأوسع في العالم.

المصدر: "تاس" 

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