شركة خطوط "روسيا" الجوية تنقل جميع طائراتها البالغ عددها 125 إلى السجلات الروسية

أعلنت "روسيا" للخطوط الجوية نقل طائراتها الأجنبية البالغ عددها 125 إلى سجلات الطيران الروسية، من أصل 734 طائرة أجنبية سجلت في روسيا بقرار من الرئيس بوتين في إطار الرد على العقوبات.

وقال متحدث الشركة أن جميع الطائرات العاملة لدى الشركة نقلت إلى سجلات الطيران الروسية، ويتم تنفيذ جميع الإجراءات وفقا لتشريعات الطيران الروسية.

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وأضاف أن الحصول على شهادات الطيران الروسية يسمح للشركة بالاستمرار في استخدام أسطول الطائرات التي ترفع العلم الروسي لتنفيذ رحلات جوية دون انقطاع.

وحسب المعلومات الموجودة على موقع الشركة، بالإضافة إلى طائرة "SSJ100" الروسية، تستخدم الشركة طائرات إيرباص A319 وA319، وبوينغ 737 و777 و747.

وأكد ممثل الشركة أنه "لتقليل مخاطر إعاقة الرحلات إلى دول أجنبية"، سيتم استخدام طائرات "SSJ100" الروسية، التي لا يمكن لدول العقوبات مصادرتها.

المصدر: تاس