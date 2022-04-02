مساعدات إنسانية روسية تصل إلى مدينة إيزيوم بمنطقة خاركوف (فيديو)
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قامت وحدات من الجيش الروسي بإيصال وتوزيع أكثر من 45 طنا من المواد الغذائية لسكان مدينة إيزيوم بمنطقة خاركوف، إضافة إلى تقديم المساعدة في عمليات الإجلاء للراغبين بمغادرة المدينة.
ولفتت المصادر والسلطات الرسمية إلى أنه وبسبب القصف المتواصل من قبل القوات الأوكرانية، يضطر السكان إلى الاختباء في الأقبية والملاجئ.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن عدة قذائف للقوات المسلحة الأوكرانية ألحقت أضرارا بالكنيسة في المدينة وغيرها من المباني والمرافق العامة.
المصدر: RT