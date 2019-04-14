الكرملين: نرحب بموقف أردوغان الحازم والصارم في مواجهة الضغوط الأمريكية

أعلن السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن موسكو تحيي موقف الجانب التركي في مواجهة الضغوط الأمريكية الغير مسبوقة التي تمارسها الولايات المتحدة ضد أنقرة.

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وصرح بيسكوف في حديث تلفزيوني اليوم الأحد: "الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا غير مسبوقة على تركيا، وأن روسيا ترحب بالموقف الصارم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مواجهة هذه الضغوط".

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي في مقابلة مع قناة "روسيا-1" التلفزيونية: "لقد تم الضغط فعلاً بشكل غير مسبوق على أنقرة. نحن نرحب بالموقف الحازم للغاية والموقف القاطع الذي اتخذه الرئيس أردوغان. نعتقد أن هذا الموقف فقط سيسمح لنا ببناء حوار بحرية وسيادة حقًا"، هكذا علّق بيسكوف على الإنذار الذي وجهته الولايات المتحدة لتركيا بسبب شرائها أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز إس-400 ورد الجانب التركي على هذا الإنذار.

وشدد بيسكوف على أنه "يمكنك الاعتماد على الدول ذات اليد القادرة على التصرف بشكل حر وسيد ومستقل، والتي يمكن عدّها على الأصابع".

وقال المتحدث الرئاسي باسم الكرملين: "كل من روسيا وتركيا يعدّان من هذه الفئة من الدول".

المصدر: إنترفاكس