الكرملين لا يستبعد إنتاج بعض مكونات "إس-400" في تركيا 

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا تبحث إمكانية إطلاق إنتاج مشترك لمكونات صواريخ "إس-400" الروسية في تركيا.

وقال: "لا نبحث أي إنتاج متكامل لجميع وحدات وأقسام هذه المنظومات الصاروخية، لأنها تعتبر أحد أنواع الأسلحة الجديدة الملفوفة بالسرية. ولكن من الممكن إطلاق إنتاج مشترك لبعض مكونات هذه الصواريخ في تركيا".

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وكانت تركيا قد أكدت مطلع هذا الشهر أنها تعتبر صفقة "إس-400" الصاروخية من روسيا تامة ولا يمكن إلغاؤها، مشددة على أن مطالب الولايات المتحدة التخلي عنها هو انتقاص من السيادة التركية.

المصدر: وكالات