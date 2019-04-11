 
مباشر
عاجل
الجيش السوداني: نعلن حالة الطوارئ وحل المجلس الوطني ومجلس الرئاسة واستمرار عمل المحكمة الدستورية

الكرملين لا يستبعد إنتاج بعض مكونات "إس-400" في تركيا 

أخبار روسيا

الكرملين لا يستبعد إنتاج بعض مكونات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpe5

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا تبحث إمكانية إطلاق إنتاج مشترك لمكونات صواريخ "إس-400" الروسية في تركيا.

وقال: "لا نبحث أي إنتاج متكامل لجميع وحدات وأقسام هذه المنظومات الصاروخية، لأنها تعتبر أحد أنواع الأسلحة الجديدة الملفوفة بالسرية. ولكن من الممكن إطلاق إنتاج مشترك لبعض مكونات هذه الصواريخ في تركيا".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
تشاووش أوغلو: صفقة "إس 400" مع روسيا محسومة ولن نتخلى عنها

وكانت تركيا قد أكدت مطلع هذا الشهر أنها تعتبر صفقة "إس-400" الصاروخية من روسيا تامة ولا يمكن إلغاؤها، مشددة على أن مطالب الولايات المتحدة التخلي عنها هو انتقاص من السيادة التركية.

المصدر: وكالات

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بيان "مفصلي" للجيش السوداني بعد تطورات دراماتيكية..