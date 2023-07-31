هل تتدخل فرنسا عسكريا في النيجر خشية خسارة مناجم اليورانيوم؟

اتهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة وفق بيان تم بثه عبر التلفزيون الوطني،

وانها تسعى لتستر وراء الدول الإفريقية لإخفاء تدخلها المباشر في شؤون النيجر..

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد توعد بالرد "فورا وبشدة" على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر، حيث تظاهر آلاف الأشخاص أمام سفارة باريس في نيامي، وحاول بعضهم اقتحام المبنى قبل أن يتم تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.. وتملك فرنسا مصالح عسكرية واقتصادية كبيرة في النيجر وتخشى أن يتم طردها كما حدث في مالي وبوركينا فاسو.

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