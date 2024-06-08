ماكرون: القضية النووية أحد عناصر السلام الدائم في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي أن "قمة سويسرا حول أوكرانيا يمكن أن تضع الأساس لحل النزاع".

وقال ماكرون: "يمكننا التوصل إلى اتفاقات بشأن المكونات الرئيسية لهذا السلام الدائم وهي القضية النووية وأمن البنية التحتية المدنية والأمن الغذائي. نحن بحاجة إلى إجراء مناقشة استراتيجية أولية".

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وتعتزم السلطات السويسرية عقد مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15-16 يونيو في منتجع بورغتشوك، حيث كانت وزارة الخارجية السويسرية قد ذكرت في وقت سابق أن برن دعت أكثر من 160 وفدا من مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين ودول "بريكس". ووفقا للسلطات السويسرية فإن روسيا ليست من بين المدعوين.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المؤتمر الذي سيعقد في سويسرا حول أوكرانيا لا علاقة له بالسلام من قريب أو من بعيد.

وأعلنت روسيا أنها لن تحضر المؤتمر حتى في حال توجيه الدعوة إليها، مشيرة إلى أن أي مبادرة للتسوية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض، وإلى أن موسكو تعتبر "معادلة زيلينسكي" المذكورة "منفصلة عن الواقع".

المصدر: نوفوستي