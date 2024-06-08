حزب الله يعلن قصف مقر قيادة كتيبة السهل في "ثكنة بيت هلل" الإسرائيلية براجمة من ‏صواريخ "فلق 2"

أعلن حزب الله عن قصف مقاتليه مقر قيادة كتيبة السهل في "ثكنة بيت هلل" براجمة من ‏صواريخ "فلق 2".

وقال بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية" التابعة لحزب الله أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاعتداء الأخير على بلدتي مركبا وعيترون، قصف ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 8-6-2024 مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل براجمة من ‏صواريخ فلق 2". ‏

وصعد حزب الله من هجماته ضد مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل وسط ارتفاع احتمالات نشوب حرب بين الجانبين.

وأكد الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن "إسرائيل ستقوم بعملية عسكرية ضد "حزب الله" اذا لم يتم التوصل لحل سياسي يضع حدا لتهديدات الحزب.

وأكد نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" أن "ردود الحزب المؤلمة هي لردع إسرائيل، وأن هذه الردود محدودة بأهدافها، وليست ما يمتلكه حزب الله من قدرة للردود التي يحين وقتها".

المصدر: RT