أكد زعيم حزب "ريكونكيستا" اليميني الفرنسي، إيريك زمور، أنه يجب عدم نسيان أن روسيا هي التي دمرت جيش هتلر وبعد ذلك فقط هبط الأمريكيون في فرنسا وحرروا أوروبا الغربية.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كان يأسف لعدم دعوة روسيا لحضور الاحتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي، بالرغم من أنها حاربت النازية على "الجبهة الأخرى"، أجاب زمور في بث إذاعة Europe 1: "يبدو لي أنه تمت دعوة روسيا قبل 10 سنوات، ثم توقفوا لأنها، كما قلت كانت تقاتل على جبهة مختلفة".

وأضاف أن كل هذا يتوقف على التفضيلات: تكريم ذكرى أولئك الذين حرروا فرنسا أو دعوة جميع الحلفاء في الحرب ضد ألمانيا النازية. وفي الحالة الأخيرة ينبغي لروسيا أن تأخذ مكانها الفخري، لأنها "هي التي سحقت الجيش الألماني الذي كان في ذلك الوقت أفضل جيش في العالم".

وذكر: "يجب عدم نسيان أن روسيا هي التي سحقت الآلة العسكرية الألمانية، وبعد ذلك فقط هبط الأمريكيون في فرنسا وحرروا أوروبا الغربية كلها".

وجرت الخميس الماضي في فرنسا فعاليات احتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي. ولم تتم دعوة روسيا لحضور الاحتفالات. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه لم يتم التخطيط لرحلة المسؤولين الروس للمشاركة في مثل هذه الفعاليات.

من جهته وصف زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي فلوريان فيليبو عدم دعوة روسيا لحضور هذه الاحتفالات بالمخزي، مذكرا بأن روسيا خسرت أكبر عدد من الناس خلال الحرب العالمية الثانية.

المصدر: نوفوستي