روسيا تحذر.. أسلحة بعيدة المدى لخصوم الغرب
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تستضيف الحلقة الجديدة من برنامج "نيوزميكر" المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لـRT:
- تغيير القرار بشأن السياسة النووية كان يمكن أن تتخذها واشنطن دون ربطها بالأحداث في روسيا
- تعوز الولايات المتحدة الإرادة بأن تكون سياستهم مستقلة ويحتاجون أسبابا خارجية لتبرير سياستهم نحو مواطنيهم
- يعتبرون روسيا خير ذريعة لتبرير قراراتهم لأنهم طوال سنوات ارتكزت سياستهم على الروسوفوبيا
- يبتدعون أكاذيبا جديدة ويوجهون الجمهور ضد روسيا وكل قراراتهم مرتبطة بهذا الشكل حتى لو لم يكن لروسيا أي علاقة
- تدابيرنا كانت ردا على خطوات الغرب العدوانية والتي تدفع أوروبا إلى حافة الهاوية
- الأوروبيون يتعرضون كل يوم لأطنان من الكذب والهراء
- رئيس الوزراء البريطاني أعلن أن روسيا رفضت توريد الغاز إلى أوروبا رغم أن روسيا لم تقم بذلك أي مرة وهم من فجروا أنابيب السيل الشمالي
- يمكن توريد الغاز إلى أوروبا عبر الخط المتبقي في السيل الشمالي لكنهم لا يريدون ذلك
- أوروبا الغربية حرمت نفسها من الموارد والخدمات والبضائع الروسية ومنعوا بيع بضائعهم في روسيا
- يجب أن يستيقظ الأوروبيون في أوروبا الغربية ويطرحوا الأسئلة على المسؤولين لديهم
- مؤشرات النمو لدى الدول التي يسميها المسؤولين الأوروبيين دول العالم الثالث أفضل من معدل النمو في أوروبا
- العالم العربي يشير إلى امتلاكه قيم حقيقة من حقوق الإنسان والتقاليد وحرية التجارة
- الغرب كان يعتبر الدول العربية دولا متخلفة ولن تلحق أبدا بالليبرالية لكن الناس الآن تفر من هناك
- إجمالي ديون الولايات المتحدة نحو 54 تريليون دولار وهي لن تسددها أبدا ولا يستطيعون خدمة هذه الديون
- مخرج الولايات المتحدة هو الفوضى وهم يزرعون الفوضى لكنهم لم يعودوا يسيطرون عليها