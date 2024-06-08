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نيوزميكر

روسيا تحذر.. أسلحة بعيدة المدى لخصوم الغرب

أخبار العالم

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تستضيف الحلقة الجديدة من برنامج "نيوزميكر" المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لـRT:

  • تغيير القرار بشأن السياسة النووية كان يمكن أن تتخذها واشنطن دون ربطها بالأحداث في روسيا
  • تعوز الولايات المتحدة الإرادة بأن تكون سياستهم مستقلة ويحتاجون أسبابا خارجية لتبرير سياستهم نحو مواطنيهم
  • يعتبرون روسيا خير ذريعة لتبرير قراراتهم لأنهم طوال سنوات ارتكزت سياستهم على الروسوفوبيا
  • يبتدعون أكاذيبا جديدة ويوجهون الجمهور ضد روسيا وكل قراراتهم مرتبطة بهذا الشكل حتى لو لم يكن لروسيا أي علاقة
  • تدابيرنا كانت ردا على خطوات الغرب العدوانية والتي تدفع أوروبا إلى حافة الهاوية
  • الأوروبيون يتعرضون كل يوم لأطنان من الكذب والهراء
  • رئيس الوزراء البريطاني أعلن أن روسيا رفضت توريد الغاز إلى أوروبا رغم أن روسيا لم تقم بذلك أي مرة وهم من فجروا أنابيب السيل الشمالي
  • يمكن توريد الغاز إلى أوروبا عبر الخط المتبقي في السيل الشمالي لكنهم لا يريدون ذلك
  • أوروبا الغربية حرمت نفسها من الموارد والخدمات والبضائع الروسية ومنعوا بيع بضائعهم في روسيا
  • يجب أن يستيقظ الأوروبيون في أوروبا الغربية ويطرحوا الأسئلة على المسؤولين لديهم
  • مؤشرات النمو لدى الدول التي يسميها المسؤولين الأوروبيين دول العالم الثالث أفضل من معدل النمو في أوروبا
  • العالم العربي يشير إلى امتلاكه قيم حقيقة من حقوق الإنسان والتقاليد وحرية التجارة
  • الغرب كان يعتبر الدول العربية دولا متخلفة ولن تلحق أبدا بالليبرالية لكن الناس الآن تفر من هناك
  • إجمالي ديون الولايات المتحدة نحو 54 تريليون دولار وهي لن تسددها أبدا ولا يستطيعون خدمة هذه الديون
  • مخرج الولايات المتحدة هو الفوضى وهم يزرعون الفوضى لكنهم لم يعودوا يسيطرون عليها

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