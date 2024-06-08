"سنواجه مشاكل كبيرة".. خبراء أخافتهم تحذيرات بوتين

دعا عميل وكالة المخابرات المركزية السابق لاري جونسون السياسيين الأمريكيين لأخذ تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد.

في وقت سابق من يوم الخميس، خلال اليوم الأول من انعقاد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، دعا الرئيس الروسي لعدم الاستخفاف بمسألة استخدام أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف جونسون عبر قناة "دانييل ديفيس/ديب دايف" على "يوتيوب": أن الغرب يعتقد أن موسكو لا تستخدم أبدا هذا النوع من الأسلحة.. لكن وفقا للعقيدة النووية، إذا تعرضت سيادة البلاد وسلامتها للتهديد، فكل الوسائل مقبولة.

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"إنه جاد تماما (بوتين)، ولا يتلاعب ولا يخادع، إنه يقول بالضبط ما يعنيه. لذا من الأفضل للسياسيين الأمريكيين أن يستيقظوا وينتبهوا، وإلا فسنواجه مشكلة كبيرة.. يمكن أن يحدث ذلك حرفيا".. سيؤدي استخدام السلاح النووي لتدمير جميع القواعد العسكرية الأمريكية في الولايات المتحدة".

وفقا للخبير: روسيا تنظر للأسلحة النووية باعتبارها الملاذ الأخير فقط.

وأضاف: واشنطن يجب أن تفهم أن موسكو لديها كل ما هو ضروري لذلك.

في وقت سابق من العام الماضي، أشار بوتين إلى أن روسيا لا تريد صراعا عسكريا مباشرا مع الناتو، ولكن إذا أرادوا ذلك، سيجدون أن موسكو مستعدة.

المصدر: نوفوستي