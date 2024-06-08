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إسرائيل بين مجزرة النصيرات وتحرير أسرى.. دعم واشنطن لا يتوقف

أخبار العالم

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ارتكبت إسرائيل مذبحة جديدة بحق المدنيين في مخيم النصيرات وقتلت نحو مئتين وثمانية عشر مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال

في هجوم مروع تم التحضير له على مدى أسابيع استهدف المدنيين وسط مخيم النصيرات بهدف تحرير عدد من المحجتزين الإسرائيليين لدى الفصائل..
وعرضت إسرائيل أسماء و صور أربعة من المحتجزين الذين تم تحريرهم ، ولكن المتحدث باسم حماس ابوعبيدة قال إن عددا من المحتجزين الآخرين قد قتلوا خلال العملية ولم يقدم مزيدا من التفاصيل..
وفي السياق رحب الرئيسان الأمريكي والفرنسي بتحرير المحتجزين الأربعة دون أي تعليق عن المذبحة في مخيم النصيرات.. بينما دانت مصر والأردن العملية الإسرائيلية في المخيم، وحملت القاهرةُ إسرائيلَ مسؤوليةَ مقتل عشرات المدنيين هناك..

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