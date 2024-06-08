أكد رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كنز وطني للبلاد، وقال إن العلاقات بين البلدين على مستوى القيادات تتسم بالدعم والتعاطف.

وقال دوديك في مقابلة مع وكالة "تاس" على هامش "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024": "للأسف، كل لقاءاتنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذات طابع رسمي، ونحن لا نتفاعل معها على المستوى الشخصي".

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وأردف: "ولكن إذا تحدثنا عن علاقاتنا، فهي تتميز بشكل عام بالتفاهم المتبادل المطلق والدعم والتعاطف".

وشدد دوديك على أن الثروة الوطنية لروسيا تتمثل في الرئيس فلاديمير بوتين، مبينا أنه (بوتين) على رأس النضال من أجل مصالح الدولة الوطنية الروسية، وبالتالي فإنه هو الكنز الوطني لروسيا وللشعب الروسي بأكمله.

وفي وقت سابق، أكد دوديك أن الرئيس بوتين أدرك مخططات الغرب التي تحاك ضد بلاده، فاتخذ زمام المبادرة بما يصب في المصالح الوطنية لروسيا.

وأشار دوديك في مقابلة أمس إلى أن الغرب ابتكر خطة لتقسيم روسيا إلى 5 أجزاء "وقد فهم الرئيس بوتين تلك التوجهات وتولى زمام المبادرة في النضال من أجل المصالح الوطنية لبلاده".

المصدر: تاس