استطلاع للرأي العام: 81% من الروس يثقون بالرئيس بوتين

تدل نتائج استطلاع للرأي العام أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام على أن نحو 81% من الروس يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما ويوافق 79% على أنشطته.

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وقال 80.9% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يثقون بالرئيس بوتين، بينما أعلن 14.9% عدم ثقتهم به. أما رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين فيثق به 63.8% من الروس، بينما لا يثق به 17.2%.

وإضافة إلى ذلك قال 79.1% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون على عمل الرئيس بوتين، في حين لا يوافق عليه 12.7%. كما يوافق 55.4% من الروس على عمل ميشوستين، بينما لا يوافق 9% عليه.

وردا على سؤال لمن سيصوتون في حال إجراء انتخابات برلمانية في الوقت الراهن قال 40.6% إنهم سيصوتون لصالح حزب "روسيا الموحدة"، و9.2% - لصالح الحزب الشيوعي الروسي و8.8% - لصالح الحزب الليبرالي الديمقراطي و6.8% - لصالح حزب "أناس جدد" و3.9% - لصالح حزب "روسيا العادلة – الوطنيون من أجل الحقيقة".

المصدر: نوفوستي