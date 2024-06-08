مجزرة بمخيم النصيرات بغزة.. إسرائيل تواصل عمليات الإبادة

ثمن فادح من أجل انقاذ أربعة أسرى على قيد الحياة، فهل يمكن اعتبار انقاذهم انتصارا بأي مقياس؟

وهل تعطي هذه العملية قبلة الحياة لحكومة نتنياهو وتقوي موقف اليمين المتطرف الذي يصر على عدم التوصل للاتفاق؟ .. حتى الآن لا يبدو أن الضغوط الأمريكية، ان كانت جدية، كافية لدفع نتنياهو للموافقة على خطة بايدن التي يصر على أنها اقتراح اسرائيلي، فيما تستمر الادارة الأمريكية في الضغط على حماس عبر الوسطاء فهل تزيد عملية اليوم من هذه الضغوط؟ وما هي تطورات الموقف المصري والأوراق التي يستند عليها؟ هذا ما نناقشه مع ضيفنا في الاستديو الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق

Your browser does not support audio tag.