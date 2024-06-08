مشاهد أولى للأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها

نشر مكتب الرئيس الإسرائيلي لقطات تظهر الرهينة الإسرائيلية المفرج عنها نوعا أرغاماني في تل أبيب وهي تتحدث هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ.

وأعلنت إسرائيل اليوم السبت عنتحرير أربعة رهائن كانوا أسرى منذ شنت حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر في أكبر عملية لاستعادة رهائن منذ بدء الحرب على غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تحرير نوعا أرغماني 25 عاما وألموغ مئير جان 21 عاما وأندري كوزلوف 27 عاما وشلومي زيف 40 عاما في عملية خاصة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر: AP