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قديروف يشكر بوتين على لقائه بنجله والنصائح التي قدمها له قبل زفافه

أخبار روسيا

قديروف يشكر بوتين على لقائه بنجله والنصائح التي قدمها له قبل زفافه
RT
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإيلي قديروف
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أعلن حاكم جمهورية الشيشان الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نجله إيلي قديروف إلى لقاء شخصي، معربا عن امتنانه لرئيس الدولة.

وقال قديروف على منصة "تيليغرام": "هناك حدث مهم لا ينسى في حياة إيلي قديروف حفيد الرئيس الأول لجمهورية الشيشان، بطل روسيا أحمد قديروف، حيث تمت دعوته إلى اجتماع شخصي من قبل زعيمنا الوطني المحترم فلاديمير بوتين".

قديروف يشكر بوتين على لقائه بنجله والنصائح التي قدمها له قبل زفافه
RT

وأشار إلى أن بوتين هنأ إيلي على زواجه المقبل وأخبره عن جده أحمد قديروف، ووجه له عدة نصائح حول كيفية أن يصبح مفيدا للبلاد، وحول الدور المهم الذي يلعبه الشباب في مستقبل روسيا.

قديروف يشكر بوتين على لقائه بنجله والنصائح التي قدمها له قبل زفافه
RT

وأكد قديروف أن اللقاء مع بوتين ألهم ابنه وحفزه بشكل كبير. وشكر بوتين نيابة عن عائلة قديروف والشعب الشيشاني بأكمله على اهتمامه بالشباب الشيشاني ومساهمته في تنمية الجمهورية.

المصدر: RT

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