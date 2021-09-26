ما مستقبل ألمانيا بعد مغادرة ميركل منصبها؟
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تطوي ألمانيا صفحة أنغيلا ميركل بعد 16 عاما بالحكم في انتخابات تشريعية تبقى نتائجها مشرعة أكثر من أي وقت مضى على كل الاحتمالات وهو أمر قد ينذر بأشهر طويلة من المفاوضات لتشكيل حكومة.
وإلى وقت تشكل المشهد الألماني الجديد تتركز أنظار الدول الأوروبية وغيرها على هذا الاستحقاق الانتخابي نظرًا لدور برلين القيادي في المظلة الأوروبية، إضافة لمالات سياق تعاملها المقبل مع الحليف الأمريكي.
فما العوامل التي ستحكم منظومة الحكم الألمانية المقبلة؟ وما هي حسابات برلين داخليا وخارجيا؟
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