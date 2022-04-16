كيف تورطت ألمانيا بنشاط بيولوجي في أوكرانيا؟

معلومات جديدة حصلت عليها موسكو تثبت تورطا ألمانيا بالنشاط العسكري البيولوجي في أوكرانيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية،

الخارجية الروسية كشفت أن الحكومة الألمانية تقوم منذ 2013 بتنفيذ البرنامج الوطني للأمن البيولوجي التي شملت أوكرانيا في عام 2014 لتضاف هذه الأدلة إلى سابقاتها ضد واشنطن حيث أظهرت الوثائق تورط البنتاغون ونجل الرئيس الأمريكي بمكونات محتملة للأسلحة البيولوجية، وكذلك الطرق المحتملة لانتشارها الوبائي.

كيف تبرر برلين أنشطتها؟ وما إمكانية تحرك المجتمع الدولي في هذا الإطار؟

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