الانتخابات الرئاسية الروسية.. رسالة تحد للغرب

في الشكل لا تختلف الانتخابات الرئاسية الروسية كثيرا عن سابقاتها، هذا إن استثنينا تفاصيل لوجستية أو تقنية، على أهميتها.. أما في الجوهر فالأمر مختلف..

تجري الانتخابات في ظل ظروف بالغة الحساسية بالنسبة لروسيا. العملية العسكرية في أوجها، وكذلك العدوانية الغربية ضد روسيا، والعين على صناديق الاقتراع.. وإلى هذه الصناديق يستمر توافد الناخبين الروس لليوم الثاني لاختيار واحد من أربعة مرشحين. وأحد هؤلاء المرشحين هو ليونيد سلوتسكي، مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي نستضيقه الآن في هذا الحوار الخاص.

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